Магнітні бурі сьогодні 15 березня — чи очікує на небезпеку метеозалежних

Магнітні бурі 15 березня — загрози з космосу буде важко уникнути
Магнітні бурі сьогодні, 15 березня, не очікуються, хоча магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, а на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Такі спалахи нешкідливі для людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 березня
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 15 березня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 17.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:
- Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
- Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.
- Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.
- Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.
- Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.
Нагадаємо, космічний корабель Spaceship, створений Ілоном Маском, здійснив перший суборбітальний політ, і вийшов на навколоземну орбіту.
Водночас група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат.
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