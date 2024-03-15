Магнітні бурі сьогодні 15 березня — чи очікує на небезпеку метеозалежних

Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото ілсютративне: freepik

Магнітні бурі сьогодні, 15 березня, не очікуються, хоча магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, а на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Такі спалахи нешкідливі для людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 березня

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 17.

Сильний головний біль у дівчини. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.

Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.

Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, космічний корабель Spaceship, створений Ілоном Маском, здійснив перший суборбітальний політ, і вийшов на навколоземну орбіту.

Водночас група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат.