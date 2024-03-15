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Магнітні бурі 15 березня — загрози з космосу буде важко уникнути

15 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 15 березня — чи очікує на небезпеку метеозалежних
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото ілсютративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 15 березня, не очікуються, хоча магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, а на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Такі спалахи нешкідливі для людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 березня

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 17.
Магнітні бурі 15 березня — загрози з космосу буде важко уникнути
Сильний головний біль у дівчини. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.
  • Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.
  • Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, космічний корабель Spaceship, створений Ілоном Маском, здійснив перший суборбітальний політ, і вийшов на навколоземну орбіту.

Водночас група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
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