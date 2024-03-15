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Магнитные бури 15 марта — угрозы из космоса будет трудно избежать

15 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 15 марта — ожидает ли опасность метеозависимых
Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото илсютративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури сегодня, 15 марта, не ожидаются, хотя магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой, а на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С1. Такие вспышки безвредны для людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 17.
Магнитные бури 15 марта – угрозы из космоса будет трудно избежать
Сильные головные боли у девушки. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может негативно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Больше гуляйте на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение.
  • Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потреблять воду, зеленый чай и домашние компоты.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, космический корабль Spaceship, созданный Илоном Маском, совершил первый суборбитальный полет, и вышел на околоземную орбиту.

В то же время группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.

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