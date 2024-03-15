Магнитные бури сегодня 15 марта — ожидает ли опасность метеозависимых

Магнитные бури 15 марта — угрозы из космоса будет трудно избежать
Магнитные бури сегодня, 15 марта, не ожидаются, хотя магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой, а на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С1. Такие вспышки безвредны для людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 марта
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 15 марта
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 17.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь может негативно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Больше гуляйте на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение.
- Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потреблять воду, зеленый чай и домашние компоты.
- Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.
Напомним, космический корабль Spaceship, созданный Илоном Маском, совершил первый суборбитальный полет, и вышел на околоземную орбиту.
В то же время группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.
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