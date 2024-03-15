Магнитные бури сегодня 15 марта — ожидает ли опасность метеозависимых

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото илсютративное: freepik

Магнитные бури сегодня, 15 марта, не ожидаются, хотя магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой, а на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С1. Такие вспышки безвредны для людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 17.

Сильные головные боли у девушки. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может негативно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

Больше гуляйте на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение.

Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потреблять воду, зеленый чай и домашние компоты.

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, космический корабль Spaceship, созданный Илоном Маском, совершил первый суборбитальный полет, и вышел на околоземную орбиту.

В то же время группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.