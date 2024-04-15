Магнітні бурі сьогодні, 15 квітня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Pexels

У понеділок, 15 квітня, наша планета зазнає впливу магнітної бурі, яка виникне в результаті збудженого стану магнітосфери Землі. Для метеозалежних осіб це може мати важливе значення, оскільки сонячна активність може впливати на їх самопочуття та здоров'я.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 квітня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці спостерігалося 7 спалахів класу М2, які, на щастя, не вплинули на Землю. Однак прогнозується, що 15 квітня геомагнітне поле нашої планети буде перебувати на незначному штормовому рівні, що може викликати певний дискомфорт для осіб, чутливих до метеоприродних змін.

Сонячна активність на 15 квітня:

Імовірність малого геомагнітного шторму: 30%

30% Імовірність великого геомагнітного шторму: 5%

5% Імовірність спалаху на Сонці М-класу: 35%

35% Імовірність спалаху на Сонці Х-класу: 5%

Зазначена сонячна активність може вплинути на метеозалежних осіб, зокрема на їх фізичне та психічне самопочуття. Негативні впливи магнітних бурь можуть включати підвищення ризику інфарктів та інсультів. Тому особам, які відчувають погіршення самопочуття під час метеозмін, рекомендується бути обережними та вживати заходів для підтримки здоров'я.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь.

Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі.

Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню.