Магнитные бури сегодня, 15 апреля - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головных болей. Фото: Pexels

В понедельник, 15 апреля, наша планета испытывает влияние магнитной бури, которая возникнет в результате возбужденного состояния магнитосферы Земли. Для метеозависимых лиц это может иметь важное значение, поскольку солнечная активность может влиять на самочувствие и здоровье.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 15 апреля

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. На Солнце наблюдалось 7 вспышек класса М2, которые, к счастью, не повлияли на Землю. Однако прогнозируется, что 15 апреля геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на незначительном штормовом уровне, что может вызвать определенный дискомфорт для лиц, чувствительных к метеоестественным изменениям.

Солнечная активность на 15 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма: 30%

30% Вероятность большого геомагнитного шторма: 5%

5% Вероятность вспышки на Солнце М-класса: 35%

35% Вероятность вспышки на Солнце Х-класса: 5%

Указанная солнечная активность может повлиять на метеозависимых лиц, в частности, на их физическое и психическое самочувствие. Негативное воздействие магнитных бурь может включать повышение риска инфарктов и инсультов. Поэтому лицам, которые испытывают ухудшение самочувствия во время метеоизменений, рекомендуется быть осторожными и принимать меры по поддержанию здоровья.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Девушка страдает от головных болей. Фото: Depositphotos

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь , рекомендуется заранее не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.

Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.

Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.