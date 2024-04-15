Магнитные бури сегодня, 15 апреля - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 15 апреля — какой солнечной активности ждать метеозависимым
В понедельник, 15 апреля, наша планета испытывает влияние магнитной бури, которая возникнет в результате возбужденного состояния магнитосферы Земли. Для метеозависимых лиц это может иметь важное значение, поскольку солнечная активность может влиять на самочувствие и здоровье.
Об этом сообщает Meteoprog .
Магнитные бури 15 апреля
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. На Солнце наблюдалось 7 вспышек класса М2, которые, к счастью, не повлияли на Землю. Однако прогнозируется, что 15 апреля геомагнитное поле нашей планеты будет находиться на незначительном штормовом уровне, что может вызвать определенный дискомфорт для лиц, чувствительных к метеоестественным изменениям.
Солнечная активность на 15 апреля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма: 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма: 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса: 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса: 5%
Указанная солнечная активность может повлиять на метеозависимых лиц, в частности, на их физическое и психическое самочувствие. Негативное воздействие магнитных бурь может включать повышение риска инфарктов и инсультов. Поэтому лицам, которые испытывают ухудшение самочувствия во время метеоизменений, рекомендуется быть осторожными и принимать меры по поддержанию здоровья.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь , рекомендуется заранее не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.
Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.
Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.
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