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Магнітні бурі 16 лютого — чи прийде сьогодні загроза з космосу

16 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 16 березня — що загрожує з космосу метеозалежним
Чоловік мучиться від головного болю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітних бур у п'ятницю, 15 березня, не очікується, хоча земна магнітосфера перебуває в передзбудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С1. Такі спалахи не ставлять загрози для людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 березня 

Очікується, що сьогодні, геомагнітне поле перебуватиме в нестабільному рівні. Водночас сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 13.
Магнітні бурі 16 лютого — чи прийде сьогодні загроза з космосу
Дівчина страждає від головного болю. Джерело: freepik

Як боротись з негативним впливом магнітних бур

Магнітні бурі несуть негативний вплив на людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхню шкоду, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • не вживати жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • гуляти на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення;
  • уникати інтенсивних фізичних вправ, але не нехтувати легкими фізичними активностями чи прогулянками;
  • відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, замінивши їх водою, трав'яним чаєм та домашніми компотами;
  • приймати перед сном контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли цьогоріч українці зможуть побачити славнозвісну "комету диявола", яка розмірами більша за Еверест.

Водночас група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
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