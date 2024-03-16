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Магнитные бури 16 февраля — придет ли сегодня угроза из космоса

16 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 16 марта — что грозит из космоса метеозависимым
Мужчина мучается от головной боли. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь в пятницу, 15 марта, не ожидается, хотя земная магнитосфера находится в предвозбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой, на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С1. Такие вспышки не представляют угрозы для людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. В то же время, солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 13.
Магнитные бури 16 февраля - придет ли сегодня угроза из космоса
Девушка страдает от головных болей. Источник: freepik

Как бороться с негативным влиянием магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на человеческое здоровье. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вреда рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • не употреблять жирное, жареное и острое, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • гулять на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение;
  • избегать интенсивных физических упражнений, но не пренебрегать легкими физическими активностями или прогулками;
  • отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, травяным чаем и домашними компотами;
  • принимать перед сном контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, ранее мы сообщали, когда в этом году украинцы смогут увидеть известную "комету дьявола", которая размерами больше Эвереста.

В то же время группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.

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