Магнітні бурі в Україні у четвер, 16 травня — прогноз астросиноптиків

Дівчина погано почувається через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в четвер, 16 травня, не прогнозуються. Магнітосфера нашої планети буде в помірному спокійному стані. Упродовж доби сонячна активність була високою, на Сонці спостерігалися 12 спалахів класу Х8, що мають вплив на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 травня

Астросиноптики прогнозують рівень геомагнітного поля від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде низька, можливі спалахи класу М, а також є невелика ймовірність спалахів X-класу.

Сонячна активність на 16 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.

Кількість сонячних плям — 35.

Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають фахівці.

Тому, щоб уникнути негативного впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежних, слід дотримуватися низки рекомендацій:

прибрати з раціону жирну та смажену їжу;

обмежити куріння, вживання алкоголю, кави та міцного чаю, натомість пити більше води;

вживати необхідні ліки, якщо геомагнітні коливання дають про себе знати надто сильно;

більше гуляти на свіжому повітрі;

їсти більше свіжих фруктів та овочів;

робити легкі фізичні вправи та дихальну гімнастику;

дотримуватись режиму сну.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що нещодавно внаслідок наймасштабнішої за останні 20 років магнітної бурі супутники Ілона Маска Starlink мали підвищене навантаження.

Також через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.