Магнитные бури в Украине в четверг, 16 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 16 мая — какую опасность подготовил космос для метеозависимых
Магнитные бури в четверг, 16 мая, не прогнозируются. Магнитосфера нашей планеты будет в умеренном спокойном состоянии. В течение суток солнечная активность была высокой, на Солнце наблюдалось 12 вспышек класса Х8, оказывающих влияние на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 мая
Астросиноптики прогнозируют уровень геомагнитного поля от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет низкая, возможны вспышки класса М, а также есть небольшая вероятность вспышек X-класса.
Солнечная активность на 16 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
- Количество солнечных пятен — 35.
Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают специалисты.
Поэтому, чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимых, следует придерживаться ряда рекомендаций:
- убрать из рациона жирную и жареную пищу;
- ограничить курение, употребление алкоголя, кофе и крепкого чая, а пить больше воды;
- употреблять необходимые лекарства, если геомагнитные колебания дают о себе знать слишком сильно;
- больше гулять на свежем воздухе;
- есть больше свежих фруктов и овощей;
- делать легкие физические упражнения и дыхательную гимнастику;
- соблюдать режим сна.
Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.
Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.
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