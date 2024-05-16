Магнитные бури в Украине в четверг, 16 мая — прогноз астросиноптиков

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в четверг, 16 мая, не прогнозируются. Магнитосфера нашей планеты будет в умеренном спокойном состоянии. В течение суток солнечная активность была высокой, на Солнце наблюдалось 12 вспышек класса Х8, оказывающих влияние на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 16 мая

Астросиноптики прогнозируют уровень геомагнитного поля от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет низкая, возможны вспышки класса М, а также есть небольшая вероятность вспышек X-класса.

Солнечная активность на 16 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 35.

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают специалисты.

Поэтому, чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимых, следует придерживаться ряда рекомендаций:

убрать из рациона жирную и жареную пищу;

ограничить курение, употребление алкоголя, кофе и крепкого чая, а пить больше воды;

употреблять необходимые лекарства, если геомагнитные колебания дают о себе знать слишком сильно;

больше гулять на свежем воздухе;

есть больше свежих фруктов и овощей;

делать легкие физические упражнения и дыхательную гимнастику;

соблюдать режим сна.

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.

Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.