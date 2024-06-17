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Магнітні бурі 17 червня — як зміниться самопочуття метеозалежних

17 червня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 17 червня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря у понеділок, 17 червня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 червня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 21 спалах класу С, найбільшим з яких був С7,1. Вони мало впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність очікується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 64.
Прогноз магнітних бур на 17 червня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур

Магнітні бурі погано позначаються на самопочутті деяких людей. Метеозалежні скаржаться на головний біль, мігрені, втому, підвищений тиск, запаморочення, нудоту, біль у м'язах і суглобах, порушення серцевого ритму. Також вони можуть ставати дратівливими й навіть проявляти агресію.

Щоб захиститися від впливу магнітних бур, варто:

  • уникати стресів, емоційного й фізичного перенапруження;
  • гарно спати;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • приймати контрастний душ і робити зарядку;
  • зменшити споживання жирної, смаженої та солодкої їжі;
  • не зловживати алкоголем і не курити;
  • запастися ліками, щоб швидко полегшити свій стан.

Раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольні поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Також компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.

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космос
погода
Земля
магнітні бурі
самопочуття
погане самопочуття

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