Магнітні бурі сьогодні, 17 червня

Магнітні бурі 17 червня — як зміниться самопочуття метеозалежних
Магнітна буря у понеділок, 17 червня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 червня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 21 спалах класу С, найбільшим з яких був С7,1. Вони мало впливають на Землю.
Сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність очікується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 17 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 64.
Як зменшити вплив магнітних бур
Магнітні бурі погано позначаються на самопочутті деяких людей. Метеозалежні скаржаться на головний біль, мігрені, втому, підвищений тиск, запаморочення, нудоту, біль у м'язах і суглобах, порушення серцевого ритму. Також вони можуть ставати дратівливими й навіть проявляти агресію.
Щоб захиститися від впливу магнітних бур, варто:
- уникати стресів, емоційного й фізичного перенапруження;
- гарно спати;
- гуляти на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ і робити зарядку;
- зменшити споживання жирної, смаженої та солодкої їжі;
- не зловживати алкоголем і не курити;
- запастися ліками, щоб швидко полегшити свій стан.
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