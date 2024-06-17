Магнитные бури сегодня, 17 июня

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря в понедельник, 17 июня, не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 июня

В течение последних 24 часов на Солнце произошла 21 вспышка класса С, самой большой из которых была С7,1. Они мало влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 64.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей. Метеозависимые жалуются на головную боль, мигрени, усталость, повышенное давление, головокружение, тошноту, боль в мышцах и суставах, нарушение сердечного ритма. Также они могут становиться раздражительными и даже проявлять агрессию.

Чтобы защититься от воздействия магнитных бурь, следует:

избегать стрессов, эмоционального и физического перенапряжения;

хорошо спать;

гулять на свежем воздухе;

принимать контрастный душ и делать зарядку;

уменьшить потребление жирной, жареной и сладкой пищи;

не злоупотреблять алкоголем и не курить;

запастись лекарством, чтобы быстро облегчить свое состояние.

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