Магнітні бурі в Україні у п'ятницю, 17 травня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у п'ятницю, 17 травня, не очікується. Магнітосфера Землі перебуватиме в помірному спокійному стані. Однак на Сонці стався потужний спалах, внаслідок якого незабаром Землю можуть знову накрити сильні магнітні бурі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 17 травня

Протягом останної доби сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося 12 спалахів класу Х2, які мають помірний вплив на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні від спокійного до активного. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів M-класу і невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 17 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 56.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок наймасштабнішої за останні 20 років магнітної бурі супутники Ілона Маска Starlink мали підвищене навантаження.

Також через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.