Магнитные бури в Украине в пятницу, 17 мая — прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря в пятницу, 17 мая, не ожидается. Магнитосфера Земли будет в умеренном спокойном состоянии. Однако на Солнце произошла мощная вспышка, в результате которой вскоре Землю могут снова накрыть сильные магнитные бури.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 17 мая

В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса Х2, которые оказывают умеренное влияние на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек M-класса и небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 17 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 56.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.

Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, которые сфотографировали это явление, заполонили соцсети.