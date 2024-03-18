Магнітні бурі на 18 березня від Meteoprog

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Pexels

В Україні у понеділок, 18 березня, не очікується магнітних бур. Так, магнітосфера Землі знаходиться в спокійному стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 березня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М3.

Синоптики зазначають, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що в понеділок, 18 березня, геомагнітне поле Землі перебуватиме на нестабільному рівні. Однак сонячна активність буде дуже низькою.

Сонячна активність на 18 березня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 19.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь.

Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі.

Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

Нагадаємо, група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат.

Також ми писали, що на Сонці було помічено пляму таких гігантських розмірів, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення.