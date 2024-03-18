Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 18 березня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним arrow

Магнітні бурі 18 березня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним

18 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі на 18 березня від Meteoprog
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні у понеділок, 18 березня, не очікується магнітних бур. Так, магнітосфера Землі знаходиться в спокійному стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 18 березня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М3.

Синоптики зазначають, що такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що в понеділок, 18 березня, геомагнітне поле Землі перебуватиме на нестабільному рівні. Однак сонячна активність буде дуже низькою.

Сонячна активність на 18 березня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 19.
магнітні бурі
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

магнітні бурі
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних буррекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь.

Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі.

Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат. 

Також ми писали, що на Сонці було помічено пляму таких гігантських розмірів, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення. 

погода
космос
магнітні бурі
головний біль
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство