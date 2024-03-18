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Магнитные бури 18 марта — какой солнечной активности ждать метеозависимым

18 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури на 18 марта от Meteoprog
Девушка страдает от головных болей. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине в понедельник, 18 марта, не ожидается магнитных бурь. Так, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 марта

В течение последних 24 часов на Солнце произошло пять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М3.

Синоптики отмечают, что такие вспышки не влияют на организм человека.

Ожидается, что в понедельник, 18 марта, геомагнитное поле Земли будет находиться на нестабильном уровне. Однако солнечная активность будет очень низкой.

Солнечная активность на 18 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 19.
магнитные бури
Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

магнитные бури
Девушка страдает от головных болей. Фото: Depositphotos

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.

Вместо этого пейте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.

Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

Напомним, группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.

Также мы писали, что на Солнце было замечено пятно таких гигантских размеров, что люди могли наблюдать его невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.

погода
космос
магнитные бури
головная боль
Земля

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