Магнітні бурі сьогодні 18 червня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у вівторок, 18 червня, не очікується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog,

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Магнітні бурі 18 червня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці стався 21 спалах класу С і два — класу М1,5.

Спалахи M-класу є середніми з великих. М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 18 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

кількість сонячних плям — 91.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Важливо пам’ятати, що є способи зменшити можливі негативні наслідки магнітних бур на ваше самопочуття. Ось кілька порад:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете знизити вплив магнітних бур на ваше самопочуття та полегшити їх перебіг.

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Також компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.