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Магнітні бурі 18 червня — яка небезпека з космосу накриє Землю

18 червня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 18 червня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря у вівторок, 18 червня, не очікується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog,

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Магнітні бурі 18 червня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці стався 21 спалах класу С і два — класу М1,5.

Спалахи M-класу є середніми з великих. М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 18 червня:

  •  Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • кількість сонячних плям — 91.
Головний біль у жінки
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Важливо пам’ятати, що є способи зменшити можливі негативні наслідки магнітних бур на ваше самопочуття. Ось кілька порад:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете знизити вплив магнітних бур на ваше самопочуття та полегшити їх перебіг.

Раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольні поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Також компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.

космос
погода
Земля
магнітні бурі
самопочуття
погане самопочуття

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