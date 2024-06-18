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Магнитные бури 18 июня — какая опасность из космоса накроет Землю

18 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 18 июня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитная буря во вторник, 18 июня, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 июня

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошла 21 вспышка класса С и два — класса М1,5.

Вспышки M-класса являются средними из больших. М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 18 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • количество солнечных пятен — 91.
Головная боль у женщины
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как помочь организму пережить магнитные бури

Важно помнить, что есть способы снизить возможные негативные последствия магнитных бурь на ваше самочувствие. Вот несколько советов:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете снизить влияние магнитных бурь на ваше самочувствие и облегчить их течение.

Ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

Также компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолит в истории космонавтики.

космос
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