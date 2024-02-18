Магнітні бурі сьогодні, 18 лютого

У чоловіка болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

Магнітних бур в неділю, 18 лютого, не очікується. Наразі магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані. Також протягом доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 18 лютого

Відомо, що за останні 24 години на Сонці сталося сім спалахів класу X, серед них максимальним спалахом був X2. Тому такі спалахи впливають на організм людини.

"Очікується, що в неділю, 18 лютого, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу", — наголосили у повідомленні.

Сонячна активність на 18 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 20.

Поради, як запобігти впливу магнітних бур на здоров'я людини

Зазначимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на людський організм. Тому якщо попереджати про магнітні бурі, то це дозволить контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів в ті дні, які передують цим сонячним явищам.

У чоловіка болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

Тому, аби магнітні бурі не нашкодили здоров'ю, варто дотримуватися таких правил:

намагайтеся в ці дні більше рухатися, можна зайнятися зарядкою, прогулятися пішки або зробити фізичні вправи;

старайтеся їсти менше смаженої, жирної та гострої їжі, а також уникайте фастфуд та солодощі, краще в ці дні їсти фрукти, зелень, овочі, рибу та горіхи;

варто пити як мінімум 1,5 літра води за добу;

впродовж дня часто провітрюйте кімнату, особливо перед сном;

намайтеся менше нервувати;

варто спати не менше семи годин на добу.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку може казково розбагатіти в період з 19 до 25 лютого.

Також ми розповіли, коли в цьому році починається Великий піст та що категорично не можна робити в цей період.