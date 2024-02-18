Магнитные бури сегодня, 18 февраля

У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: pixabay

Магнитных бурь в воскресенье, 18 февраля, не ожидается. В настоящее время магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Также в течение суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 18 февраля

Известно, что за последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса X, среди них максимальной вспышкой была X2. Поэтому такие вспышки оказывают влияние на организм человека.

"Ожидается, что в воскресенье, 18 февраля, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — отметили в сообщении.

Солнечная активность на 18 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 20.

Советы, как предотвратить влияние магнитных бурь на здоровье человека

Отметим, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на человеческий организм. Поэтому если предупреждать о магнитных бурях, это позволит контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в те дни, которые предшествуют этим солнечным явлениям.

У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: pixabay

Поэтому, чтобы магнитные бури не навредили здоровью, следует соблюдать следующие правила:

старайтесь в эти дни больше двигаться, можно заняться зарядкой, прогуляться пешком или сделать физические упражнения;

старайтесь есть меньше жареной, жирной и острой пищи, а также избегайте фастфуда и сладостей, лучше в эти дни есть фрукты, зелень, овощи, рыбу и орехи;

следует пить как минимум 1,5 литра воды в сутки;

в течение дня часто проветривайте комнату, особенно перед сном;

старайтесь меньше нервничать;

следует спать не менее семи часов в сутки.

Напомним, ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака может сказочно разбогатеть в период с 19 по 25 февраля.

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