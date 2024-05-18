Магнітні бурі в Україні у суботу, 18 травня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у суботу, 18 травня, не очікується. Магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 13 спалахів класу М1, які не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів M-класу і невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 18 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 47.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Щоб вберегтися від негативного впливу магнітних бур та полегшити самопочуття кардіологи радять:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок наймасштабнішої за останні 20 років магнітної бурі супутники Ілона Маска Starlink мали підвищене навантаження.

Також через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.