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Магнитные бури 18 мая — как изменится самочувствие метеозависимых

18 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в субботу, 18 мая — прогноз астросиноптиков
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитная буря в субботу, 18 мая, не ожидается. Магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 мая

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 13 вспышек класса М1, не влияющих на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет на уровне от спокойного до нестабильного. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек M-класса и небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 18 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 47.
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь и облегчить самочувствие, кардиологи советуют:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.

Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, которые сфотографировали это явление, заполонили соцсети.

космос
Солнце
магнитные бури
головная боль
Земля

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