Магнітні бурі сьогодні 19 лютого - до чого приготуватися метеозалежним

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

Магнітні бурі у понеділок, 19 лютого, не очікуються. Магнітосфера Землі на цей час перебуває у стані спокою, проте передбачається, що до кінця дня ситуація може змінитися, збільшившись до рівня геомагнітних бур.

Про це повідомляє Meteoprog у неділю, 18 лютого.

Магнітні бурі 19 лютого

Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на середньому рівні, із зафіксованими сімома спалахами класу M, найсильніша з яких досягла рівня M3. Ці сонячні спалахи мають помірний вплив на організм людини.

Прогнозується, що у понеділок, 19 лютого, стан геомагнітного поля буде нестійким. Очікується низька сонячна активність з можливістю спалахів класу M.

Сонячна активність на 19 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 15.

Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Для мінімізації негативного впливу магнітних бур на здоров'я, яке може посилити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт, інсульт, а також викликати порушення, пов'язані з вегето-судинною дистонією, рекомендується вжити профілактичних заходів.

Декілька рекомендацій для захисту від негативних ефектів магнітних бур:

Прагніть зниження рівня стресу до наступу чи період магнітних бур.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Уникайте надмірного вживання кави, енергетичних напоїв та особливо алкоголю.

Заздалегідь подбайте про наявність необхідних ліків.

Збільшіть споживання трав'яного чаю.

Обмежте вживання жирної, смаженої та гострої їжі, додаючи до свого раціону сезонні фрукти, овочі та зелень.

Приймайте контрастний душ перед сном для покращення якості нічного відпочинку та полегшення засинання.

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