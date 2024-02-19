Магнітні бурі сьогодні 19 лютого - до чого приготуватися метеозалежним

Магнітні бурі 19 лютого — до чого готуватися метеозалежним
Магнітні бурі у понеділок, 19 лютого, не очікуються. Магнітосфера Землі на цей час перебуває у стані спокою, проте передбачається, що до кінця дня ситуація може змінитися, збільшившись до рівня геомагнітних бур.
Про це повідомляє Meteoprog у неділю, 18 лютого.
Магнітні бурі 19 лютого
Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на середньому рівні, із зафіксованими сімома спалахами класу M, найсильніша з яких досягла рівня M3. Ці сонячні спалахи мають помірний вплив на організм людини.
Прогнозується, що у понеділок, 19 лютого, стан геомагнітного поля буде нестійким. Очікується низька сонячна активність з можливістю спалахів класу M.
Сонячна активність на 19 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 15.
Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур
Для мінімізації негативного впливу магнітних бур на здоров'я, яке може посилити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт, інсульт, а також викликати порушення, пов'язані з вегето-судинною дистонією, рекомендується вжити профілактичних заходів.
Декілька рекомендацій для захисту від негативних ефектів магнітних бур:
- Прагніть зниження рівня стресу до наступу чи період магнітних бур.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Уникайте надмірного вживання кави, енергетичних напоїв та особливо алкоголю.
- Заздалегідь подбайте про наявність необхідних ліків.
- Збільшіть споживання трав'яного чаю.
- Обмежте вживання жирної, смаженої та гострої їжі, додаючи до свого раціону сезонні фрукти, овочі та зелень.
- Приймайте контрастний душ перед сном для покращення якості нічного відпочинку та полегшення засинання.
Нагадаємо, стало відомо, що загрожує нам із космосу та може спровокувати зникнення життя у Сонячній системі.
Вчені планують зупинити кипіння Землі, запустивши гігантську парасольку до космосу.
Читайте Новини.LIVE!