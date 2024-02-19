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Магнітні бурі 19 лютого — до чого готуватися метеозалежним

19 лютого 2024 05:41
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 19 лютого - до чого приготуватися метеозалежним
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у понеділок, 19 лютого, не очікуються. Магнітосфера Землі на цей час перебуває у стані спокою, проте передбачається, що до кінця дня ситуація може змінитися, збільшившись до рівня геомагнітних бур.

Про це повідомляє Meteoprog у неділю, 18 лютого.

Магнітні бурі 19 лютого

Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на середньому рівні, із зафіксованими сімома спалахами класу M, найсильніша з яких досягла рівня M3. Ці сонячні спалахи мають помірний вплив на організм людини.

Прогнозується, що у понеділок, 19 лютого, стан геомагнітного поля буде нестійким. Очікується низька сонячна активність з можливістю спалахів класу M.

Сонячна активність на 19 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 15.
Головний біль у чоловіка
Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Для мінімізації негативного впливу магнітних бур на здоров'я, яке може посилити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт, інсульт, а також викликати порушення, пов'язані з вегето-судинною дистонією, рекомендується вжити профілактичних заходів.

Декілька рекомендацій для захисту від негативних ефектів магнітних бур:

  • Прагніть зниження рівня стресу до наступу чи період магнітних бур.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  • Уникайте надмірного вживання кави, енергетичних напоїв та особливо алкоголю.
  • Заздалегідь подбайте про наявність необхідних ліків.
  • Збільшіть споживання трав'яного чаю.
  • Обмежте вживання жирної, смаженої та гострої їжі, додаючи до свого раціону сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для покращення якості нічного відпочинку та полегшення засинання.

Нагадаємо, стало відомо, що загрожує нам із космосу та може спровокувати зникнення життя у Сонячній системі.

Вчені планують зупинити кипіння Землі, запустивши гігантську парасольку до космосу.

космос
Сонце
здоров'я
планета
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Земля

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