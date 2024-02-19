Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 19 февраля — к чему готовиться метеозависимым arrow

Магнитные бури 19 февраля — к чему готовиться метеозависимым

19 февраля 2024 05:41
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 19 февраля - к чему приготовиться метеозависимым
Головная боль у девушки. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в понедельник, 19 февраля не ожидаются. Магнитосфера Земли на данный момент находится в состоянии покоя, однако предполагается, что к концу дня ситуация может измениться, увеличившись до уровня геомагнитных бурь.

Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 18 февраля.

Магнитные бури 19 февраля

В течение последних 24 часов активность Солнца была на среднем уровне, с зафиксированными семью вспышками класса M, самая сильная из которых достигла уровня M3. Эти солнечные вспышки оказывают умеренное воздействие на организм человека.

Прогнозируется, что в понедельник, 19 февраля, состояние геомагнитного поля будет неустойчивым. Ожидается низкая солнечная активность с возможностью возникновения вспышек класса M.

Солнечная активность на 19 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 15.
Головная боль у мужчины
Головная боль у мужчины. Фото: Freepik

Как спастись от негативного влияния магнитных бурь

Для минимизации отрицательного воздействия магнитных бурь на здоровье, которое может усилить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, а также вызвать нарушения, связанные с вегето-сосудистой дистонией, рекомендуется предпринять профилактические меры. 

Несколько рекомендаций для защиты от негативных эффектов магнитных бурь:

  • Стремитесь к снижению уровня стресса до наступления или в период магнитных бурь;
  • Проводите больше времени на открытом воздухе;
  • Избегайте чрезмерного употребления кофе, энергетических напитков и в особенности алкоголя;
  • Заранее позаботьтесь о наличии необходимых лекарств;
  • Увеличьте потребление травяных чаев;
  • Ограничьте употребление жирной, жареной и острой пищи, добавляя в свой рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения качества ночного отдыха и облегчения засыпания.

Напомним, стало известно, что угрожает нам из космоса и может спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе.

Ученые планируют остановить кипение Земли, запустив гигантский зонтик в космос.

космос
Солнце
здоровье
планета
магнитные бури
головная боль
мигрень
Земля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме