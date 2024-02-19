Магнитные бури сегодня 19 февраля - к чему приготовиться метеозависимым

Магнитные бури 19 февраля — к чему готовиться метеозависимым
Магнитные бури в понедельник, 19 февраля не ожидаются. Магнитосфера Земли на данный момент находится в состоянии покоя, однако предполагается, что к концу дня ситуация может измениться, увеличившись до уровня геомагнитных бурь.
Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 18 февраля.
Магнитные бури 19 февраля
В течение последних 24 часов активность Солнца была на среднем уровне, с зафиксированными семью вспышками класса M, самая сильная из которых достигла уровня M3. Эти солнечные вспышки оказывают умеренное воздействие на организм человека.
Прогнозируется, что в понедельник, 19 февраля, состояние геомагнитного поля будет неустойчивым. Ожидается низкая солнечная активность с возможностью возникновения вспышек класса M.
Солнечная активность на 19 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 15.
Как спастись от негативного влияния магнитных бурь
Для минимизации отрицательного воздействия магнитных бурь на здоровье, которое может усилить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, а также вызвать нарушения, связанные с вегето-сосудистой дистонией, рекомендуется предпринять профилактические меры.
Несколько рекомендаций для защиты от негативных эффектов магнитных бурь:
- Стремитесь к снижению уровня стресса до наступления или в период магнитных бурь;
- Проводите больше времени на открытом воздухе;
- Избегайте чрезмерного употребления кофе, энергетических напитков и в особенности алкоголя;
- Заранее позаботьтесь о наличии необходимых лекарств;
- Увеличьте потребление травяных чаев;
- Ограничьте употребление жирной, жареной и острой пищи, добавляя в свой рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения качества ночного отдыха и облегчения засыпания.
Напомним, стало известно, что угрожает нам из космоса и может спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе.
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