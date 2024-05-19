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Магнітні бурі 19 травня — яка небезпека для метеозалежних

19 травня 2024 04:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні у неділю, 19 травня — прогноз астросиноптиків
Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сильне магнітне хвилювання очікується у неділю, 19 травня. Сонячна активність з К-індексом 4 здатна впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 19 травня

Сьогодні не очікується зниження сонячної активності. Імовірність магнітних бур може зрости до 25%.

Згідно з класифікацією геомагнітних бур за рівнем потужності, відомо, що їх розрізняють за К-індексом від 2 до 9. Чим вищий цей показник, тим сильніше може бути буря і її наслідки, включаючи вплив на людей і техніку.

В неділю, 19 травня, прогнозується підвищена сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень). 

Така активність може викликати погіршення самопочуття у метеозалежних осіб, проявляючись у вигляді головного болю, слабкості та порушень сну.

Магнітні бурі 19 травня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок наймасштабнішої за останні 20 років магнітної бурі супутники Ілона Маска Starlink мали підвищене навантаження.

Також через сильні магнітні бурі українці могли спостерігати над Одеською областю багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.

погода
космос
самопочуття
магнітні бурі
головний біль
погане самопочуття

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