Магнитные бури в Украине в воскресенье, 19 мая — прогноз астросиноптиков

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Сильное магнитное волнение ожидается в воскресенье, 19 мая. Солнечная активность с К-индексом 4 способна оказывать влияние на самочувствие людей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури 19 мая

Сегодня не ожидается понижения солнечной активности. Вероятность магнитных бурь может возрасти до 25%.

Согласно классификации геомагнитных бурь по уровню мощности, известно, что их различают по К-индексу от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем сильнее может быть буря и ее последствия, включая влияние на людей и технику.

В воскресенье, 19 мая, прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).

Такая активность может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц, проявляясь в виде головных болей, слабости и нарушений сна.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.

Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, которые сфотографировали это явление, заполонили соцсети.