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Магнитные бури 19 мая — какая опасность для метеозависимых

19 мая 2024 04:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в воскресенье, 19 мая — прогноз астросиноптиков
Головная боль у мужчины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сильное магнитное волнение ожидается в воскресенье, 19 мая. Солнечная активность с К-индексом 4 способна оказывать влияние на самочувствие людей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури 19 мая

Сегодня не ожидается понижения солнечной активности. Вероятность магнитных бурь может возрасти до 25%.

Согласно классификации геомагнитных бурь по уровню мощности, известно, что их различают по К-индексу от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем сильнее может быть буря и ее последствия, включая влияние на людей и технику.

В воскресенье, 19 мая, прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).

Такая активность может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц, проявляясь в виде головных болей, слабости и нарушений сна.

Магнитные бури 19 мая
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.

Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, которые сфотографировали это явление, заполонили соцсети.

погода
космос
самочувствие
магнитные бури
головная боль
плохое самочувствие

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