Магнитные бури в Украине в воскресенье, 19 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 19 мая — какая опасность для метеозависимых
Сильное магнитное волнение ожидается в воскресенье, 19 мая. Солнечная активность с К-индексом 4 способна оказывать влияние на самочувствие людей.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури 19 мая
Сегодня не ожидается понижения солнечной активности. Вероятность магнитных бурь может возрасти до 25%.
Согласно классификации геомагнитных бурь по уровню мощности, известно, что их различают по К-индексу от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем сильнее может быть буря и ее последствия, включая влияние на людей и технику.
В воскресенье, 19 мая, прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).
Такая активность может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц, проявляясь в виде головных болей, слабости и нарушений сна.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, что недавно в результате самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури спутники Илона Маска Starlink испытывали повышенную нагрузку.
Также из-за сильных магнитных бурь украинцы могли наблюдать над Одесской областью багровое небо. Кадры пользователей, которые сфотографировали это явление, заполонили соцсети.
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