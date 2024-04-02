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Магнітні бурі 2 квітня — чи будуть метеозалежні почуватися в безпеці

2 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 2 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 2 квітня не загрожуватимуть людям. Магнітосфера земної кулі перебуває в незначному перезбудженому стані, однак протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 квітня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи класу М, найсильнішим з яких був спалах М9. Ці спалахи чинять незначний вплив на Землю. Однак сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність 2 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 8.
Магнітні бурі 2 квітня — чи будуть метеозалежні почуватися в безпеці - фото 1
Хлопець страждає на мігрень через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення.
  • Не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
  • Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше у NASA застерегли, що до Землі наближається величезний астероїд 2024 FH2, який за класифікацією аерокосмічного агентства має гриф "потенційно небезпечного об’єкта".

Водночас група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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