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Магнитные бури 2 апреля — будут ли метеозависимые чувствовать себя в безопасности

2 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 2 апреля — прогноз астросиноптиков
Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 2 апреля не будут угрожать людям. Магнитосфера земного шара находится в незначительном перевозбужденном состоянии, однако в течение последних 24 часов солнечная активность была высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 2 апреля

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса М, самой сильной из которых была вспышка М9. Эти вспышки оказывают незначительное влияние на Землю. Однако сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность 2 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 8.
Магнитные бури 2 апреля — будут ли метеозависимые чувствовать себя в безопасности - фото 1
Парень страдает мигренью из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

От отрицательного влияния магнитных бурь может значительно пострадать здоровье. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение.
  • Не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.

Напомним, ранее в NASA предостерегли, что к Земле приближается огромный астероид 2024 FH2, по классификации аэрокосмического агентства гриф "потенциально опасного объекта".

В то же время, группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.

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