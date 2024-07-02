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Магнітні бурі 2 липня — чого очікувати від сонячної активності метеозалежним

2 липня 2024 13:34
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Магнітні бурі — чого очікувати від сонячної активності 2-3 липня
Мігрень у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: Depositphotos
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У вівторок, 2 липня, магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, тож сонячна активність буде низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 липня

У вівторок, 2 липня, магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде низькою.

Сонячна активність на 2 липня

•  Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

•  Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

•  Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

•  Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

•  Кількість сонячних плям — 63.

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

— не зловживати кофеїном, тютном та алкоголем;

— зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

— дотримуватися режиму дня;

— більше гуляти й отримувати хороші емоції;

— регулярно та правильно харчуватися;

— більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

— спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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