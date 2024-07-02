Магнитные бури - чего ожидать от солнечной активности 2-3 июля

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: Depositphotos

Во вторник, 2 июля, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, так что солнечная активность будет низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 2 июля

Во вторник, 2 июля, магнитных бурь не ожидается.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой.

Солнечная активность на 2 июля

• Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

• Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

• Количество солнечных пятен — 63.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:

— не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

— уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

— соблюдать режим дня;

— больше гулять и получать хорошие эмоции;

— регулярно и правильно питаться;

— больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

— спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.