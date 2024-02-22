Магнітні бурі сьогодні 22 лютого — чи є загроза для метеозалежних

Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: shutterstock.com

Магнітні бурі у четвер, 22 лютого не передбачаються. Сьогодні магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в спокійному стані. Також сонячна активність буде низькою — ймовірні спалахи М-класу.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 16 лютого

Протягом доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Вони практично зовсім не впливають на людей.

Геомагнітне поле в четвер переважно буде в спокійному стані, коливань не передбачається. При цьому сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М. Сила геоударів дорівнюватиме 1-му балу, що характерно для повного магнітосферного штилю.

Сонячна активність на 22 лютого:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 16.

В жінки запаморочення. Ілюстративне фото: Pexels

Поради, які допоможуть вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний із екстремально високою сонячною активністю. Потужна магнітна буря може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію. При цьому вчені повідомляють, що подібне явище варто очікувати найближчим часом.

Також ми писали про те, що Європейський супутник, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю в середу, 21 лютого. Його падіння відбулося природним чином: супутник згорів, увійшовши в атмосферу Землі.