Магнитные бури сегодня 22 февраля - есть ли угроза для метеозависимых

Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: shutterstock.com

Магнитные бури в четверг, 22 февраля, не предполагаются. Сегодня магнитосфера Земли в течение дня будет находиться в спокойном состоянии. Также солнечная активность будет низкой — вероятны вспышки М-класса.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 16 февраля

В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Они практически совсем не влияют на людей.

Геомагнитное поле в четверг будет в спокойном состоянии, колебаний не предвидится. При этом солнечная активность будет низкой с вероятными вспышками класса М. Сила геоударов будет равна 1-му баллу, что характерно для полного магнитосферного штиля.

Солнечная активность на 22 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 16.

У женщины головокружение. Иллюстративное фото: Pexels

Советы, которые помогут уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, примерно раз в сто лет Землю покрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью. Мощная магнитная буря может разрушить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию. При этом ученые сообщают, что подобное явление следует ожидать в ближайшее время.

Также мы писали о том, что Европейский спутник, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю в среду, 21 февраля. Его падение вышло естественным образом: спутник сгорел, войдя в атмосферу Земли.