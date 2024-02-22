Магнитные бури сегодня 22 февраля - есть ли угроза для метеозависимых

Магнитные бури 22 февраля — будут ли метеозависимые страдать от влияния из космоса
Магнитные бури в четверг, 22 февраля, не предполагаются. Сегодня магнитосфера Земли в течение дня будет находиться в спокойном состоянии. Также солнечная активность будет низкой — вероятны вспышки М-класса.
Магнитные бури 16 февраля
В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Они практически совсем не влияют на людей.
Геомагнитное поле в четверг будет в спокойном состоянии, колебаний не предвидится. При этом солнечная активность будет низкой с вероятными вспышками класса М. Сила геоударов будет равна 1-му баллу, что характерно для полного магнитосферного штиля.
Солнечная активность на 22 февраля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 16.
Советы, которые помогут уберечься от негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, примерно раз в сто лет Землю покрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью. Мощная магнитная буря может разрушить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию. При этом ученые сообщают, что подобное явление следует ожидать в ближайшее время.
Также мы писали о том, что Европейский спутник, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю в среду, 21 февраля. Его падение вышло естественным образом: спутник сгорел, войдя в атмосферу Земли.
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