Магнітні бурі в Україні сьогодні, 23 квітня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Магнітна буря у вівторок, 23 квітня, очікується незначна. Магнітосфера Землі перебуватиме в перезбудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 квітня

Протягом останніх 24 години на Сонці сталося 17 спалахів класу М2, які мають незначний вплив на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 23 квітня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 109.

Якщо ви належите до метеозалежних людей, дотримуйтесь таких дій:

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;

відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету (Велика Британія) розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.