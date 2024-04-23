Магнитные бури в Украине сегодня, 23 апреля — прогноз астросиноптиков

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Магнитная буря во вторник, 23 апреля, ожидается незначительной. Магнитосфера Земли будет находиться в перевозбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошло 17 вспышек класса М2, которые оказывают незначительное влияние на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 23 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 109.

Если вы относитесь к метеозависимым людям, соблюдайте следующие действия:

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;

откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале "Загадка Бермудского треугольника".