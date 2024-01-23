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Магнітні бурі 23 січня — чи існує загроза для метеозалежних

23 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 23 січня
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У вівторок, 23 січня, очікується магнітна буря. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.

Про це йдеться на Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С6. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Сонячна активність на 23 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 64.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі 23 січня — чи існує загроза для метеозалежних
Дівчина, яка страждає на головний біль. Джерело: freepik

 Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;
  • необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
  • варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;
  • свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
  • також варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися здорового режиму дня;
  • приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що раніше науковці заявляли, що Сонце, що вмирає, вб'є усіх на Землі, але життя матиме шанс відродитися.

Також науковці NASA відповіли на питання, що буде, якщо людина висадиться на Юпітер.

погода
українці
Сонце
магнітні бурі
головний біль

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