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Магнитные бури 23 января — существует ли угроза для метеозависимых

23 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 23 января
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во вторник, 23 января, ожидается магнитная буря. Известно, что магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.

Об этом говорится на Meteoprog.

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Магнитные бури 23 января

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С6. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Солнечная активность на 23 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 64.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Магнитные бури 23 января - существует ли угроза для метеозависимых
Девушка, страдающая головной болью. Источник: freepik

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • ложиться спать следует в 22:00 и вставать с кровати в 6:00-7:00 утра;
  • необходимо соблюдать четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
  • следует не злоупотреблять чрезмерным употреблением кофе — три порции в день будет многовато;
  • свой день следует начинать с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
  • также следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать здоровый режим дня;
  • уделить больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что ранее ученые заявляли, что умирающее Солнце убьет всех на Земле, но жизнь будет иметь шанс возродиться.

Также ученые NASA ответили на вопрос, что будет, если человек высадится на Юпитер.

погода
украинцы
Солнце
магнитные бури
головная боль

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