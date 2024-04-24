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Магнітні бурі 24 квітня — яка загроза з космосу для метеозалежних

24 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 24 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні в середу, 24 квітня, не очікуються магнітні бурі. Магнітосфера Землі перебуватиме у незначному передзбудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 квітня

Протягом останньої доби на Сонці сталося 17 спалахів класу М3, які впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 24 квітня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%.
  • Кількість сонячних плям — 124.
Які магнітні бурі будуть 24 квітня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Depositphotos

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних буррекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь.

Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі.

Крім того, щоб зберегти здоровий сон, рекомендується приймати контрастний душ. 

магнітні бурі в Україні 24 квітня
Головний біль у чоловіка. Ілюстративне фото: Pexels

Нагадаємо, науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми писали, що група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки. 

погода
космос
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
Земля

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