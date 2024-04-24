Магнитные бури в Украине сегодня, 24 апреля - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 24 апреля — какая угроза из космоса для метеозависимых
В Украине в среду, 24 апреля, не ожидаются магнитные бури. Магнитосфера Земли будет в незначительном предвозбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 апреля
За последние сутки на Солнце произошло 17 вспышек класса М3, которые влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 24 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.
- Количество солнечных пятен — 124.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в чрезмерном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.
Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.
Кроме того, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.
Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.
Также мы писали, что группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.
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