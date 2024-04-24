Магнитные бури в Украине сегодня, 24 апреля - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Pexels

В Украине в среду, 24 апреля, не ожидаются магнитные бури. Магнитосфера Земли будет в незначительном предвозбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 апреля

За последние сутки на Солнце произошло 17 вспышек класса М3, которые влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 24 апреля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.

Количество солнечных пятен — 124.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Depositphotos

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять в чрезмерном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь.

Употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе.

Кроме того, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

Головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: Pexels

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы писали, что группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.