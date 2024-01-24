Магнітні бурі 24 січня — який прогноз

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik

У середу, 24 січня, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але ситуація починає стабілізуватися.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2.

Сонячна активність на 24 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 46.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Чоловік страждає через головний біль. Джерело: freepik

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;

необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;

варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;

свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;

також варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися здорового режиму дня;

приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що раніше науковці з IFL Science розповіли, що змушує горіти Сонце, якщо у космосі немає кисню. Водночас цьогоріч, наприкінці грудня, сонячний зонд NASA "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с, або 435 000 миль на годину. Прикметно, що жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки — всього за 6,1 мільйона км або 3,8 мільйона миль від "поверхні" Сонця.