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Магнітні бурі 24 січня — чи варто готуватися метеозалежним до проблем

24 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 24 січня — який прогноз
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У середу, 24 січня, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але ситуація починає стабілізуватися.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2.

Сонячна активність на 24 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 46.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі 24 січня — чи варто готуватися метеозалежним до проблем
Чоловік страждає через головний біль. Джерело: freepik

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;
  • необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
  • варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;
  • свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
  • також варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися здорового режиму дня;
  • приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що раніше науковці з IFL Science розповіли, що змушує горіти Сонце, якщо у космосі немає кисню. Водночас цьогоріч, наприкінці грудня, сонячний зонд NASA "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с, або 435 000 миль на годину. Прикметно, що жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки — всього за 6,1 мільйона км або 3,8 мільйона миль від "поверхні" Сонця.

погода
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Сонце
магнітні бурі
Україна
головний біль

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