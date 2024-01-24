Магнітні бурі 24 січня — який прогноз

Магнітні бурі 24 січня — чи варто готуватися метеозалежним до проблем
У середу, 24 січня, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але ситуація починає стабілізуватися.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 24 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2.
Сонячна активність на 24 січня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 46.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;
- необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
- варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;
- свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
- також варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися здорового режиму дня;
- приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.
Нагадаємо, що раніше науковці з IFL Science розповіли, що змушує горіти Сонце, якщо у космосі немає кисню. Водночас цьогоріч, наприкінці грудня, сонячний зонд NASA "Паркер" промчить повз Сонце на приголомшливій швидкості 195 км/с, або 435 000 миль на годину. Прикметно, що жоден штучний об'єкт не рухався так швидко і не наближався так близько до нашої зірки — всього за 6,1 мільйона км або 3,8 мільйона миль від "поверхні" Сонця.
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