Магнитные бури 24 января — какой прогноз

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik

В среду 24 января ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но ситуация начинает стабилизироваться.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 24 января

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2.

Солнечная активность на 24 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 46.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Мужчина страдает из-за головной боли. Источник: freepik

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

ложиться спать следует в 22:00 и вставать с кровати в 6:00-7:00 утра;

необходимо соблюдать четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;

следует не злоупотреблять чрезмерным употреблением кофе — три порции в день будет многовато;

свой день следует начинать с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;

также следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать здоровый режим дня;

уделите больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что ранее ученые из IFL Science рассказали, что заставляет гореть Солнце, если в космосе нет кислорода. В то же время, в конце декабря, солнечный зонд NASA "Паркер" промчится мимо Солнца на потрясающей скорости 195 км/с, или 435 000 миль в час. Примечательно, что ни один искусственный объект не двигался так быстро и не приближался так близко к нашей звезде — всего в 6,1 миллиона км или 3,8 миллиона миль от "поверхности" Солнца.