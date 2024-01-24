Магнитные бури 24 января — какой прогноз

Магнитные бури 24 января — стоит ли готовиться метеозависимым к проблемам
В среду 24 января ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но ситуация начинает стабилизироваться.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 24 января
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2.
Солнечная активность на 24 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 46.
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- ложиться спать следует в 22:00 и вставать с кровати в 6:00-7:00 утра;
- необходимо соблюдать четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
- следует не злоупотреблять чрезмерным употреблением кофе — три порции в день будет многовато;
- свой день следует начинать с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
- также следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать здоровый режим дня;
- уделите больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.
Напомним, что ранее ученые из IFL Science рассказали, что заставляет гореть Солнце, если в космосе нет кислорода. В то же время, в конце декабря, солнечный зонд NASA "Паркер" промчится мимо Солнца на потрясающей скорости 195 км/с, или 435 000 миль в час. Примечательно, что ни один искусственный объект не двигался так быстро и не приближался так близко к нашей звезде — всего в 6,1 миллиона км или 3,8 миллиона миль от "поверхности" Солнца.
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