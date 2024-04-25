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Магнітні бурі 25 квітня — з космосу очікується сильна небезпека

25 квітня 2024 05:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 25 квітня — прогноз астросиноптиків
Головний біль в жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря у четвер, 25 квітня, накриє Землю. Магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 квітня

За останню добу на Сонці сталося 15 спалахів класу М3, які впливають на Землю.

До того ж геомагнітне поле буде на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Магнітні бурі у четвер, 25 квітня
Головний біль в жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 25 квітня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • кількість сонячних плям — 107.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету (Велика Британія) розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.

погода
земля
космос
Сонце
магнітні бурі
головний біль

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