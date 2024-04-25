Магнитные бури в Украине сегодня, 25 апреля — прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитная буря в четверг, 25 апреля, накроет Землю. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло 15 вспышек класса М3, влияющих на Землю.

К тому же геомагнитное поле будет на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 25 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 107.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.