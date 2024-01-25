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Магнітні бурі 25 січня — до чого мають завтра готуватись метеозалежні

25 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 25 січня — який прогноз
Хлопець страждає від головного болю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У четвер, 25 січня, очікується невелика магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але ситуація і далі поступово стабілізується.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М5. Такі спалахи впливають на людський організм.

Сонячна активність на 25 січня 

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • кількість сонячних плям — 53.

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі 25 січня — до чого мають завтра готуватись метеозалежні
Дівчина страждає від головного болю. Джерело: freepik 

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • лягайте спати о 22:00, прокидайтесь о 6:00-7:00 ранку;
  • дотримуйтесь правильного режиму харчування;
  • не зловживайте кавою;
  • починайте день десятихвилинними фізичними вправами;
  • займайтесь спортом два рази на тиждень;
  • зменште фізичне та емоційне навантаження;
  • дотримуйтесь правильного режиму дня;
  • більше відпочивайте та скасуйте виснажливі справи.

Нагадаємо, що раніше науковці з NASA розповіли про ймовірність космічної місії на супутник Сатурна, Титан. На його поверхні були виявлені сполуки, що вказують на наявність живих організмів. 

Натомість у виданні IFL Science німецько-американські науковці дослідили ймовірність знищення Землі з використанням всієї наявної на планеті ядерної зброї. 

Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди
Земля

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