Магнітні бурі 25 січня — який прогноз

Магнітні бурі 25 січня — до чого мають завтра готуватись метеозалежні
У четвер, 25 січня, очікується невелика магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але ситуація і далі поступово стабілізується.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 25 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М5. Такі спалахи впливають на людський організм.
Сонячна активність на 25 січня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- кількість сонячних плям — 53.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- лягайте спати о 22:00, прокидайтесь о 6:00-7:00 ранку;
- дотримуйтесь правильного режиму харчування;
- не зловживайте кавою;
- починайте день десятихвилинними фізичними вправами;
- займайтесь спортом два рази на тиждень;
- зменште фізичне та емоційне навантаження;
- дотримуйтесь правильного режиму дня;
- більше відпочивайте та скасуйте виснажливі справи.
Нагадаємо, що раніше науковці з NASA розповіли про ймовірність космічної місії на супутник Сатурна, Титан. На його поверхні були виявлені сполуки, що вказують на наявність живих організмів.
Натомість у виданні IFL Science німецько-американські науковці дослідили ймовірність знищення Землі з використанням всієї наявної на планеті ядерної зброї.
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