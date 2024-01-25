Магнитные бури 25 января - какой прогноз

Парень страдает от головных болей. Фото: freepik

В четверг, 25 января, ожидается небольшая магнитная буря. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но ситуация и дальше постепенно стабилизируется.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 25 января

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М5. Такие вспышки оказывают влияние на человеческий организм.

Солнечная активность на 25 января

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

количество солнечных пятен — 53.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Девушка страдает от головных болей. Источник: freepik

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

ложитесь спать в 22:00, просыпайтесь в 6:00-7:00 утра;

соблюдайте правильный режим питания;

не злоупотребляйте кофе;

начинайте день десятиминутными физическими упражнениями;

занимайтесь спортом два раза в неделю;

уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку;

соблюдайте правильный режим дня;

больше отдыхайте и отмените утомительные дела.

Напомним, что ранее ученые из NASA рассказали о вероятности космической миссии на спутник Сатурна, Титан. На его поверхности были обнаружены соединения, указывающие на наличие живых организмов.

В издании IFL Science немецко-американские ученые исследовали вероятность уничтожения Земли с использованием всего имеющегося на планете ядерного оружия.