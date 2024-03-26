Прогноз магнітних бур на вівторок, 26 березня

Сильна мігрень у жінки через вплив магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі у вівторок, 26 березня чинитимуть небезпечну загрозу. В цей день земна магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, з підвищеним рівнем спалахів найвищої небезпеки.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалося високою внаслідок того, що на Сонці сталося сім спалахів М-класу, максимальним з яких був спалах М2. Такі спалахи несуть серйозну проблему людському організму.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначного космічного шторму. Внаслідок цього сонячна активність буде помірною.

Сонячна активність на 26 березня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 91.

Сильний головний біль у жінки через вплив магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik

Як зберегти організм від магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на людське здоров'я. При розумінні проблеми та отриманні попередження про їхні прояви можна контролювати фактори розвитку серцево-судинних хвороб та нападів ВСД.

Тому закликаємо дотримуватись наступних порад для вбереження від негативного впливу магнітних бур:

не зловживати алкоголем, кавою та енергетичними напоями;

замінити зазначені речовини на воду та трав'яний чай;

більше гуляти на свіжому повітрі;

уникати надмірних фізичних навантажень;

кожного ранку 10 хвилин робити легкі фізичні вправи;

перед сном приймати контрастний душ для полегшення засипання.

Нагадаємо, що сьогодні в ніч проти 25 березня в Україні можна буде спостерігати північне сяйво, яке пов'язане з вируванням магнітних бур.

Водночас в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.