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Магнитные бури 26 марта — готовиться ли метеозависимым к худшему

26 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Прогноз магнитных бурь на вторник, 26 марта
Сильная мигрень у женщины из-за воздействия магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури во вторник, 26 марта будут представлять опасную угрозу. В этот день земная магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, с повышенным уровнем вспышек высокой опасности.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 26 марта

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась высокой вследствие того, что на Солнце произошло семь вспышек М-класса, максимальной из которых была вспышка М2. Такие вспышки несут серьезную проблему человеческому организму.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне незначительного космического шторма. В результате солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность на 26 марта

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • количество солнечных пятен — 91.
Магнитные бури 26 марта — готовиться ли метеозависимым к худшему - фото 1
Сильная головная боль у женщины из-за воздействия магнитной бури. Фото иллюстративный: freepik

Как уберечь организм от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на человеческое здоровье. При понимании проблемы и получении предупреждения об их проявлениях можно контролировать факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний и приступов ВСД.

Поэтому призываем следовать следующим советам по предотвращению негативного воздействия магнитных бурь:

  • не злоупотреблять алкоголем, кофе и энергетическими напитками;
  • заменить указанные вещества на воду и травяной чай;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
  • каждое утро 10 минут делать легкие физические упражнения;
  • перед сном принимать контрастный душ для облегчения засыпания.

Напомним, что сегодня в ночь на 25 марта в Украине можно будет наблюдать северное сияние, которое связано с завихрениями от магнитных бурь.

В то же время, в американском Университете Джорджа Мейсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

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