Прогноз магнитных бурь на вторник, 26 марта

Магнитные бури 26 марта — готовиться ли метеозависимым к худшему
Магнитные бури во вторник, 26 марта будут представлять опасную угрозу. В этот день земная магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, с повышенным уровнем вспышек высокой опасности.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 26 марта
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась высокой вследствие того, что на Солнце произошло семь вспышек М-класса, максимальной из которых была вспышка М2. Такие вспышки несут серьезную проблему человеческому организму.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне незначительного космического шторма. В результате солнечная активность будет умеренной.
Солнечная активность на 26 марта
- вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 91.
Как уберечь организм от магнитных бурь
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на человеческое здоровье. При понимании проблемы и получении предупреждения об их проявлениях можно контролировать факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний и приступов ВСД.
Поэтому призываем следовать следующим советам по предотвращению негативного воздействия магнитных бурь:
- не злоупотреблять алкоголем, кофе и энергетическими напитками;
- заменить указанные вещества на воду и травяной чай;
- больше гулять на свежем воздухе;
- избегать чрезмерных физических нагрузок;
- каждое утро 10 минут делать легкие физические упражнения;
- перед сном принимать контрастный душ для облегчения засыпания.
Напомним, что сегодня в ночь на 25 марта в Украине можно будет наблюдать северное сияние, которое связано с завихрениями от магнитных бурь.
В то же время, в американском Университете Джорджа Мейсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.
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