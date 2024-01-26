Магнітні бурі 26 січня — яка небезпека чекає на метеозалежних

Хлопець страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

У п'ятницю, 26 січня, очікується невелика магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але ситуація продовжує стабілізуватися.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2. Такі спалахи впливають на людський організм.

Сонячна активність на 26 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 48.

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Хлопець страждає на головний біль. Джерело: freepik

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Профілактика від їхнього негативного впливу допоможе тримати під контролем фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують магнітним бурям.

Тому, аби не мати негативних наслідків від магнітних бур, рекомендуємо виконувати такі поради:

готуйтесь до сну о 22:00, а прокидайтесь о 6:00-7:00 ранку;

дотримуйтесь здорового режиму харчування;

не вживайте багато кави та інших стимуляторів (енергетичних напоїв тощо);

робіть зранку десятихвилинні фізичні вправи;

приділіть увагу спорту два рази на тиждень;

зменште фізичне та психологічне навантаження;

зберігайте правильний режим дня;

дозвольте собі більше відпочивати та не допускайте виснаження.

Нагадаємо, що раніше науковець Томас Малліган розповів, що чекає на Землю, якщо весь кисень зникне лише на п'ять секунд. На його думку, першим зникне захисний озоновий шар. Через це планета почне швидко стискатися, що призведе до вибухів від кори вниз.

Також не так давно наукове видання Universe Today опублікувало матеріал про те, як може зароджуватися життя на безводних планетах.