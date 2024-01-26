Магнитные бури 26 января — какая опасность ждет метеозависимых

Парень страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik

В пятницу, 26 января, ожидается небольшая магнитная буря. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но ситуация продолжает стабилизироваться.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 января

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2. Такие вспышки оказывают влияние на человеческий организм.

Солнечная активность на 26 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 48.

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Парень страдает головной болью. Источник: freepik

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Профилактика от их негативного влияния поможет контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие магнитным бурям.

Поэтому, чтобы не иметь негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуем следовать следующим советам:

готовьтесь ко сну в 22:00, а просыпайтесь в 6:00-7:00 утра;

соблюдайте здоровый режим питания;

не употребляйте много кофе и других стимуляторов (энергетических напитков);

делайте с утра десятиминутные физические упражнения;

уделите внимание спорту два раза в неделю;

уменьшите физическую и психологическую нагрузку;

соблюдайте правильный режим дня;

позвольте себе больше отдыхать и не допускайте истощения.

Напомним, что ранее ученый Томас Маллиган рассказал, что ждет Землю, если весь кислород исчезнет всего на пять секунд. По его мнению, первым исчезнет защитный озоновый слой. Поэтому планета начнет быстро сжиматься, что приведет к взрывам от коры вниз.

Также недавно научное издание Universe Today опубликовало материал о том, как может зарождаться жизнь на безводных планетах.