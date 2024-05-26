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Магнітні бурі 26 травня — чого очікувати метеозалежним

26 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 26 травня — прогноз астросиноптиків
Жінка, що страждає від головного болю, стикає голову руками. Фото ілюстративне: mrt.od.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У неділю, 26 травня, магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані. Очікується незначна магнітна буря.

Про це повідомляє Meteoagent

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Магнітні бурі 26 травня

Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу М1, які мають незначний вплив на Землю.

У неділю, 26 травня, згідно із прогнозами, геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 26 травня

Прогноз сонячної активності на 26 травня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 25.

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі 26 травня — чого очікувати метеозалежним - фото 1
Жінка страждає від головного болю. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

  • мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
  • спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

погода
земля
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
метеозалежність
мігрень

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