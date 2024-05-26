Магнітні бурі в Україні сьогодні, 26 травня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 26 травня — чого очікувати метеозалежним
У неділю, 26 травня, магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані. Очікується незначна магнітна буря.
Про це повідомляє Meteoagent.
Магнітні бурі 26 травня
Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу М1, які мають незначний вплив на Землю.
У неділю, 26 травня, згідно із прогнозами, геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.
Сонячна активність на 26 травня
Прогноз сонячної активності на 26 травня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 25.
Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним
Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:
- мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
- дотримуватися режиму дня;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
- спати щонайменше 7–8 годин на добу.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.
Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
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