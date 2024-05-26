Магнітні бурі в Україні сьогодні, 26 травня — прогноз астросиноптиків

Жінка, що страждає від головного болю, стикає голову руками. Фото ілюстративне: mrt.od.ua

У неділю, 26 травня, магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані. Очікується незначна магнітна буря.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу М1, які мають незначний вплив на Землю.

У неділю, 26 травня, згідно із прогнозами, геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 26 травня

Прогноз сонячної активності на 26 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 25.

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним

Жінка страждає від головного болю. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Аби краще почуватися в період магнітних бурь, варто дотримуватися наступних рекомендацій лікарів:

мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;

дотримуватися режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;

спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.