Магнитные бури в Украине сегодня, 26 мая — прогноз астросиноптиков

Женщина, страдающая головной болью, сжимает голову руками. Фото иллюстративное: mrt.od.ua

В воскресенье, 26 мая, магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии. Ожидается незначительная магнитная буря.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 26 мая

В течение последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса М1, которые оказывают незначительное влияние на Землю.

В воскресенье, 26 мая, по прогнозам, геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 26 мая

Прогноз солнечной активности на 26 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 25.

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Женщина страдает от головных болей. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

минимизировать употребление кофеина и алкоголя;

соблюдать режим дня;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;

спать не менее 7–8 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Также мы писали о том, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.