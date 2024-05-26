Магнитные бури в Украине сегодня, 26 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 26 мая — чего ожидать метеозависимым
В воскресенье, 26 мая, магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии. Ожидается незначительная магнитная буря.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 26 мая
В течение последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса М1, которые оказывают незначительное влияние на Землю.
В воскресенье, 26 мая, по прогнозам, геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 26 мая
Прогноз солнечной активности на 26 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 25.
Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым
Чтобы лучше чувствовать себя в период магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:
- минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
- соблюдать режим дня;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
- спать не менее 7–8 часов в сутки.
Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.
Также мы писали о том, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
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