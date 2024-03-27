Магнітні бурі в Україні сьогодні, 27 березня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі у середу, 27 березня, накриють Землю. Під їх дією можуть змінюватися тиск і температура повітря. До того ж метеозалежні будуть відчувати негативний вплив Сонця.

Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

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Магнітні бурі 27 березня

Сьогодні очікуються середні магнітні бурі, які можуть викликати перепади тиску. Це може мати вплив на загальний стан здоров'я та вимагати прийняття додаткових заходів безпеки для осіб з високим артеріальним тиском.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

У цей період слід особливо дбати про своє здоров'я та відпочинок. Пріоритетом є регулярний сон і відведення достатнього часу для відновлення організму.

Також необхідно частіше бувати на свіжому повітрі — наприклад, влаштовувати собі невеликі спокійні прогулянки, які також забезпечать важливу фізичну активність. Не забувайте про регулярне провітрювання квартири, зокрема перед сном.

Лікарі рекомендують збільшити споживання води та включити до раціону сезонні фрукти та овочі. Також варто обмежити або уникати споживання алкоголю та напоїв з кофеїном.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.