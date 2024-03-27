Магнитные бури в Украине сегодня, 27 марта — прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури в среду, 27 марта, накроют Землю. Под их действием могут изменяться давление и температура воздуха. К тому же метеозависимые будут испытывать негативное влияние Солнца.

Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA).

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Магнитные бури 27 марта

Сегодня ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать перепады давления. Это может повлиять на общее состояние здоровья и потребовать принятия дополнительных мер безопасности для лиц с высоким артериальным давлением.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В этот период следует особенно заботиться о своем здоровье и отдыхе. Приоритетом является регулярный сон и отведение достаточного времени для восстановления организма.

Также необходимо чаще бывать на свежем воздухе — например, устраивать себе небольшие спокойные прогулки, которые также обеспечат важную физическую активность. Не забывайте о регулярном проветривании квартиры, в частности перед сном.

Врачи рекомендуют увеличить потребление воды и включить в рацион сезонные фрукты и овощи. Также стоит ограничить или избегать потребления алкоголя и напитков с кофеином.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также ученые показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.