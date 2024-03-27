Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 27 марта — метеозависимым стоит подготовиться arrow

Магнитные бури 27 марта — метеозависимым стоит подготовиться

27 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 27 марта — прогноз астросиноптиков
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в среду, 27 марта, накроют Землю. Под их действием могут изменяться давление и температура воздуха. К тому же метеозависимые будут испытывать негативное влияние Солнца.

Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA).

Читайте также:

Магнитные бури 27 марта

Сегодня ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать перепады давления. Это может повлиять на общее состояние здоровья и потребовать принятия дополнительных мер безопасности для лиц с высоким артериальным давлением.

null
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В этот период следует особенно заботиться о своем здоровье и отдыхе. Приоритетом является регулярный сон и отведение достаточного времени для восстановления организма.

Также необходимо чаще бывать на свежем воздухе — например, устраивать себе небольшие спокойные прогулки, которые также обеспечат важную физическую активность. Не забывайте о регулярном проветривании квартиры, в частности перед сном.

Врачи рекомендуют увеличить потребление воды и включить в рацион сезонные фрукты и овощи. Также стоит ограничить или избегать потребления алкоголя и напитков с кофеином.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также ученые показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.

погода
Солнце
самочувствие
магнитные бури
головная боль
плохое самочувствие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК